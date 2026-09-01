बरेली: भाजपा पदाधिकारी सचिन का हत्यारोपी बाबू मुठभेड़ में गिरफ्तार, दूसरा आरोपी भी पकड़ा गया

आशीष ने बताई हत्या की कहानी

सीओ टू ने बताया कि सोमवार को पूर्वहन 11 बजे पुलिस ने आशीष मौर्य को गणेश नगर गेट के पास पकड़ लिया। आशीष ने बताया कि उसकी बाबू से दोस्ती थी। बाबू उसके मोहल्ले में किराये पर रहता था। 28 अगस्त की रात बाबू, उसका भाई अमित और आशीष शराब पी रहे थे। तभी सचिन आया और बच्चों को बिगाड़ने व उनसे चोरी कराने को लेकर बाबू से झगड़ने लगा।



आशीष ने बताया कि माहभर पहले भी दोनों में झगड़ा हुआ था। आशीष ने स्वीकार किया कि उसने बाबू के साथ मिलकर सचिन को थप्पड़ मारे। बाबू घर से चाकू ले आया। आशीष और बाबू के भाई अमित ने सचिन के हाथ पकड़े। बाबू ने सचिन के सीने पर चाकू से वार किया।