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Bareilly News: किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

Sat, 07 Nov 2026 01:54 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:54 AM IST
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Accused in rape of teenage girl arrested
दुनका। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को शाही पुलिस ने उसके घर से शुक्रवार को गिरफ्तार किया है। पीड़िता के मेडिकल परीक्षण और बयान के आधार पर मामले में पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी बढ़ाई गई हैं। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया। शाही थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने तहरीर देकर बताया कि रास्ते से बेटी को उठाकर आरोपी ने बंधक बनाया और फिर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। सीओ मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि शाही पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के मेडिकल और बयान के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। संवाद
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