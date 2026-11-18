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फतेहगंज पूर्वी। राष्ट्रीय राजमार्ग पर टिसुआ चौराहे पर मंगलवार शाम पांच बजे हादसे में गलत साइड से आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली से कुचलकर शाहजहांपुर कस्बा निवासी चार वर्ष की बच्ची मरियम फातिमा पुत्री आसिफ हुसैन की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक मौके से भाग गया।शाहजहांपुर निवासी आसिफ हुसैन बाइक पर पत्नी और तीन बच्चों के साथ अपनी ससुराल फरीदपुर जा रहे थे। पुलिस के अनुसार, शाम पांच बजे जब वह टिसुआ चौराहे पर पहुंचे तो बच्चों को कुछ खिलाने के लिए सड़क किनारे बाइक खड़ी कर पत्नी और बच्चों को दुकान से खाने की चीज लेने लगे। तभी बच्ची मरियम फातिमा नमकीन का पैकेट लेकर बाइक पर बैठने को भागी और सड़क की तरफ चली गई। उसी समय गलत साइड से शिवनगर की तरफ से आ रहे घूरे से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली के पहिये के नीचे आ गई और ट्राली का पहिया बच्ची के ऊपर से उतर गया। इससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमाॅर्टम के लिए भिजवाया है। वहीं, बच्ची की मौत होने से माता-पिता बेसुध हो गए।ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में बच्ची की मौत के बाद ट्रैक्टर चालक भाग गया। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को कब्जे में लिया है। सीओ फरीदपुर संदीप सिंह ने बताया कि आरोपी ट्रैक्टर चालक की तलाश की जा रही है। परिजनों की तरफ से तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। संवाद