Bareilly News: लीचीबाग में बंदरों के झुंड ने बच्चे को काटा
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:48 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:48 AM IST
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बरेली। शहर के लीचीबाग में मंगलवार सुबह बंदरों के झुंड ने नौ वर्षीय बच्चे पर हमला कर दिया। बंदर के काटने से बच्चा घायल हो गया। परिजन ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। लीची बाग निवासी इंतकाम हुसैन का बेटा हसनैन रजा मंगलवार सुबह घर के बाहर खेल रहा था। इस दौरान बंदरों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया और उसके दाहिने पैर में काट लिया। बच्चे की चीख सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और उसे अस्पताल ले गए। पिता इंतकाम हुसैन ने बताया कि क्षेत्र में बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बंदर बच्चों और बुजुर्गों पर हमला करने के साथ ही घरों में घुसकर सामान को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने नगर निगम से बंदरों को पकड़ने की मांग की है। ब्यूरो
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