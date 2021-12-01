Bareilly News: उपहारों के लिए एक-दूसरे को धकेलकर आगे बढ़ने की होड़ से मची भगदड़

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कार्यक्रम में शामिल डोहरा रोड निवासी सुखदेई ने बताया कि वह सुबह 10 बजे ही पहुंच गई थीं। दो घंटे इंतजार के बाद साड़ी वितरण शुरू हुआ। शुरु में सब ठीक था, पर घंटेभर इंतजार और भीड़ से परेशान महिलाएं आगे पहुंचकर साड़ी का पैकेट लेने के लिए सामने खड़ी महिलाओं को पीछे धकेलने लगीं। इससे नोकझोंक शुरू हो गई। भीड़ की वजह से सांस लेने में भारीपन का अहसास होने लगा। महिलाओं की हालत बिगड़ी और एंबुलेंस देख मौत की चर्चाएं होने लगीं। सब घबराकर मंच की ओर बढ़ने लगीं। धक्का-मुक्की में कुछ महिलाएं गिर पड़ीं।बच्चों की सांस अटकने और महिला की मौत की सुगबुगाहट ने हालात बेकाबू कर दिए। आयोजक मंच से एक-एक कर आने की अपील करते रहे पर काेई मानने के लिए नहीं था। हालात बिगड़ते चले गए। इसी बीच एक महिला की मौत की पुष्टि के बाद अन्य महिलाएं उपहार लिए बिना ही लौटने लगीं।फोन और रुपये गिर गए, मरते मरते बची हूंशहर निवासी एक छात्रा ने बताया कि पंडाल में पहुंचने पर बताया गया कि पास होने पर ही उपहार मिलेगा। पहले पता होता तो आती ही नहीं। पर्स गिर गया, जिसमें मोबाइल फोन और तीन हजार रुपये थे। भीड़ से किसी तरह बचकर निकलीं। बस मरते-मरते बची हूंं।महिला व बच्चे की मौत की चर्चा से बेकाबू हुई भीड़नरियावल निवासी महिला ने बताया कि साड़ी लेने के लिए टोकन मिला था। बहन के साथ आई थी। साथ मौजूद बहन ने बड़ी मुश्किल से साड़ी का पैकेट लिया, पर वहां महिला और बच्चे की मौत की चर्चा से हंगामा होने लगा। बिना साड़ी लिए लौट आई। साड़ी के लिए मरना नहीं है।मर गईं भाभी पर हाल जानने नहीं आए महापौरचंद्रगुप्तपुरम निवासी सेवानिवृत्त फौजी भगवान सिंह की पत्नी मधु की बृहस्पतिवार को कार्यक्रम के दौरान मौत हो गई थी। शुक्रवार सुबह गुलाबनगर श्मशान भूमि में उनका अंतिम संस्कार हुआ। परिजन लता ने कहा कि महापौर के कार्यक्रम में ही भाभी की मौत हुई, पर उन्होंने परिवार का हाल तक नहीं पूछा। मृतका के बेटे अभय, बेटी अदिति के लिए नौकरी और सहायता राशि की मांगी की है।सपा नेताओं बंधाया ढांढसबृहस्पतिवार देर रात सपा जिलाध्यक्ष शुभलेश यादव, महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी व अन्य पदाधिकारी मृतका मधु के घर पहुंचे। सरकार से आश्रितों के लिए 20 लाख रुपये मुआवजा और घायलों को पांच-पांच लाख रुपये की आर्थिक मदद देने की मांग की। कहा कि इस घटनाक्रम पर पुलिस-प्रशासन की चुप्पी सत्ता की तानाशाही का प्रतीक है।पार्षद से बूथ अध्यक्ष तक बांटे गए थे पाससामूहिक रक्षाबंधन कार्यक्रम में महिलाओं को लाने के लिए पार्षद से लेकर बूथ अध्यक्ष तक को पास दिए गए थे। भाजपा के पार्षदों और मंडल अध्यक्षों को 50-50, बूथ अध्यक्षों को 15-15 पास दिए गए थे। इसके अलावा व्यक्गित भी पास वितरण कराया था। भारी भीड़ उमड़ने की संभावना के बावजूद सुरक्षा समेत अन्य व्यवस्थाएं नहीं की गईं। जिसका खामियाजा महिलाओं-बच्चों को भुगतना पड़ा।वर्जनकार्यक्रम के दौरान किसी महिला की मौत नहीं हुई है। जिस महिला की मौत का मामला सुर्खियों में है, उसका कार्यक्रम से कोई जुड़ाव नहीं है। - उमेश गौतम, महापौरपार्थ फाउंडेशन के कार्यक्रम की कोई परमिशन नहीं ली गई थी। मामले में अभी कोई शिकायत नहीं मिली है। प्रशासन की ओर से अभी कोई नोटिस भी नहीं दिया गया है। - अविनाश त्रिपाठी, एडीएम सिटी