बरेली: शहर के एक लाख घरों में लगेंगे स्मार्ट मीटर, उपभोक्ता कर सकेंगे रीडिंग का मिलान

बरेली में विद्युत निगम की ओर से शहर के चारों जोन के एक लाख घरों में स्मार्ट मीटर लगाना शुरू कर दिया गया है। पुरानी कंपनी के साथ करार खत्म होने के बाद अब नई एजेंसी के स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। रीडिंग को लेकर किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए पुराने मीटरों को हटाए बिना ही स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। रीडिंग व बिलिंग पूरी तरह स्मार्ट मीटर पर शिफ्ट होने और उपभोक्ताओं के संतुष्ट होने के बाद पुराने मीटर को हटाया जाएगा।

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निगम के विभागीय अधिकारियों अनुसार, मीटर बदलने की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से होगी। पुराने मीटर की अंतिम रीडिंग दर्ज करने के बाद नया स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा, ताकि बिलिंग को लेकर किसी तरह का विवाद न हो। पूर्व में भी शहर के चारों जोन के 1.22 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। हालांकि, इस दौरान उपभोक्ताओं ने इसका विरोध किया था। विज्ञापन



उपभोक्ताओं का तर्क है कि स्मार्ट मीटर की रीडिंग में गड़बड़ी और बिल बढ़कर आने की शिकायतें हैं। इसलिए इस बार स्मार्ट मीटर को लगाने के दौरान पुराने मीटर को हटाया नहीं जाएगा। उपभोक्ता पुराने और नए मीटर की रीडिंग को सामने देखकर मिलान कर सकेंगे। इससे मीटर बदलने के समय खपत में अचानक अंतर आने या बिल अधिक आने की स्थिति में रीडिंग की जांच करना आसान होगा। निगम के विभागीय अधिकारियों अनुसार, मीटर बदलने की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से होगी। पुराने मीटर की अंतिम रीडिंग दर्ज करने के बाद नया स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा, ताकि बिलिंग को लेकर किसी तरह का विवाद न हो। पूर्व में भी शहर के चारों जोन के 1.22 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। हालांकि, इस दौरान उपभोक्ताओं ने इसका विरोध किया था।उपभोक्ताओं का तर्क है कि स्मार्ट मीटर की रीडिंग में गड़बड़ी और बिल बढ़कर आने की शिकायतें हैं। इसलिए इस बार स्मार्ट मीटर को लगाने के दौरान पुराने मीटर को हटाया नहीं जाएगा। उपभोक्ता पुराने और नए मीटर की रीडिंग को सामने देखकर मिलान कर सकेंगे। इससे मीटर बदलने के समय खपत में अचानक अंतर आने या बिल अधिक आने की स्थिति में रीडिंग की जांच करना आसान होगा।

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