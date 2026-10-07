Bareilly News: नवाबगंज में राजस्व विभाग की जमीन पर बनेगा रोडवेज बस अड्डा

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बरेली-पीलीभीत-सितारगंज हाईवे पर स्थित नवाबगंज में वर्तमान बस अड्डा कस्बे में घनी आबादी के बीच है। यहां तीन दशक से रोडवेज बसों का आवागमन नहीं होता। बसें बाइपास से निकल जाती हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें नवाबगंज में रुकती भी नहीं। ऐसे में नवाबगंज के लोगों को विभिन्न रूटों पर डग्गामार वाहनों का सहारा लेना पड़ता है।कस्बे के लोग लंबे समय से बस अड्डे की मांग कर रहे थे। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने बस अड्डे को मंजूरी देने के साथ राजस्व विभाग की बाइपास पटेल चौक स्थित 1,562 वर्ग मीटर भूमि बस अड्डे के लिए आरक्षित कर दी है। अब जल्द बस अड्डे का निर्माण शुरू होने की उम्मीद है।क्षेत्रीय प्रबंधक मोहम्मद अजीम ने बताया कि भूमि तय होने के बाद अब जल्द ही बस अड्डा निर्माण संबंधी प्रस्ताव परिवहन निगम मुख्यालय भेज दिया जाएगा।