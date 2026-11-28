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क्योलड़िया। भदपुरा ब्लॉक के अमीरनगर गुलडहाई गांव में तेंदुए की चहलकदमी से दहशत का माहौल है। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा देवहा नदी के किनारे घनी झाड़ियों में लगाया है। इस बार पिंजरे में मुर्गे की जगह बकरी को चारा बनाया गया है।ग्रामीण कई दिनों से तेंदुए की मौजूदगी से भयभीत हैं। उनका कहना है कि शाम ढलते ही लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। किसान भी खेतों में काम करने जाने से चिंतित हैं। पहले वन विभाग ने गांव के पास पिंजरा लगाया था। लगभग तीन दिन पहले तेंदुआ पिंजरे में बंधा मुर्गा उठा ले गया था। इसके बाद वन विभाग की कार्यशैली पर लोगों ने सवाल उठाया। गांव के मनी चौधरी और सतपाल गंगवार ने तेंदुए को देवहा नदी किनारे झाड़ियों में देखने की सूचना दी।ग्रामीणों की सूचना के बाद वन विभाग हरकत में आया। शुक्रवार को वनरक्षक संजय यादव, वेद प्रकाश, कड़े राम और अर्जुन सिंह की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने पुराने पिंजरे को हटाकर देवहा नदी किनारे नई जगह स्थापित किया। इस दौरान जंगल और नदी के तटीय इलाकों में सघन तलाशी अभियान भी चलाया गया। हालांकि, पूरे अभियान में तेंदुए के पैरों के निशान नहीं मिल पाए।क्षेत्र में तीन तेंदुओं के देखे जाने का दावाकिसानों ने क्षेत्र में तीन तेंदुओं के देखे जाने का दावा किया है। इसमें से दो शावक बताए जा रहे हैं। हालांकि वन विभाग ने इसकी पुष्टि नहीं की है। वन विभाग की टीम निगरानी कर रही है।अमीर नगर गांव में जंगल से हटकर नदी के किनारे झाड़ियों की तरफ पिंजरा लगाया गया है। क्षेत्र में गन्ना की फसल कट रही है, जिससे वन्यजीव भोजन की तलाश में निकलते हैं, लेकिन अभी तक तेंदुए के पगचिह्न मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। ग्रामीणों से अपील है कि वह अभी सुबह-शाम जंगल की ओर न जाएं।- संजीव जौहरी, एसडीओ, वन विभाग बरेली