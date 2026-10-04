Bareilly News: स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की परीक्षा में 45 फीसदी अभ्यर्थी अनुपस्थित

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परीक्षा देकर केंद्रों से बाहर आए अभ्यर्थियों ने बताया कि परीक्षा में संविधान के अनुच्छेदों से जुड़े कई प्रश्न पूछे गए थे। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है।प्राण व व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। भारतीय संविधान में समाजवादी व धर्म निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं, आदि सवाल आए।स्टैंडअप इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। खाद्य सुरक्षा के चार स्तंभ क्या हैं, यह भी पूछा गया। कई अभ्यर्थियों ने बताया कि विज्ञान से जुड़े सवाल आसान थे। कुछ प्रश्न उलझाऊ थे। एडीएम सिटी अविनाश त्रिपाठी ने बताया कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा में 45 प्रतिशत अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।बातचीत :प्रश्नपत्र आसान रहा। संविधान से जुड़े अधिक सवाल पूछे गए। यह मुश्किल भी थे। मनोविज्ञान से जुड़े सवाल भी प्रश्नपत्र में आए। - प्रियंका गौतम, बीसलपुरप्रश्नपत्र अच्छा रहा। 50-50 प्रतिशत विज्ञान व सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे गए। दोनों वर्गों में विज्ञान के सवाल अधिक आसान रहे। अन्य प्रश्न थोड़े मुश्किल रहे। - प्रियंका, पीलीभीतसाइकोलॉजी के सवाल मुश्किल रहे। अनुच्छेदों से जुड़े कई सवाल भी प्रश्नपत्र में आए। अब परिणाम का इंतजार है, जिनका चयन होगा, उन्हें दूसरे चरण में शामिल होने का अवसर मिलेगा। - पुष्पा रानी, मुरादाबादपेपर में विज्ञान व सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे गए। विज्ञान की तैयारी अच्छी थी, इसलिए परीक्षा ठीक रही। सामान्य अध्ययन में भारतीय राजव्यवस्था से जुड़े प्रश्नों ने परेशान किया। - प्रियंका, मुरादाबाद