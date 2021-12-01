Bareilly News: संविदा पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर 36 युवाओं से ठगी

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शाहजहांपुर जिले के मदनापुर थाना क्षेत्र के गांव बरी खास निवासी प्रशांत कुमार पाठक ने सीओ आंवला हेमंत उपाध्याय को शिकायतीपत्र देकर बताया कि अलीगंज के गांव शिवनगर नौगवां निवासी अमित कुमार शर्मा ने उनसे संपर्क किया था। अमित ने बताया कि गांव का ही विवेक शर्मा एनसीबी मानस हेल्पलाइन में सेंट्रल कम्युनिकेशन हेड है। वहां इंटरव्यू के जरिये संविदा पर भर्ती की जा रही है।वहां नौकरी दिलाने का झांसा देकर आरोपियों ने आवेदन शुल्क के नाम पर प्रति अभ्यर्थी दो हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से जमा कराए। प्रशांत ने अपने व 35 साथियों के दस्तावेज विवेक शर्मा को भेजे और कुल 72,000 रुपये का भुगतान किया। इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए सभी से 250-250 रुपये लिए। जल्दी इंटरव्यू कराने के बहाने तीन किस्तों में 45 हजार रुपये वसूले।तिरुवनंतपुरम जोन में तैनाती का किया था वादाप्रशांत ने बताया कि आरोपियों ने अभ्यर्थियों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। उसी के जरिये बात की। गूगल मीट के जरिये ऑनलाइन इंटरव्यू भी लिया। इसके बाद गूगल शीट साझा की गई, जिसमें अभ्यर्थियों को चयनित व रिजेक्ट दिखाया गया। चयनितों को तीन माह में ऑफर लेटर देकर तिरुवनंतपुरम जोन में तैनाती देने का वादा किया। लेटर नहीं मिलने पर संपर्क किया तो टालमटोल करने लगे। बाद में आरोपियों ने बताया कि बिना ज्वॉइनिंग के ही एक मई 2026 से सैलरी शुरू हो गई है। संदेह होने पर एक अभ्यर्थी ने सोशल मीडिया के जरिये मानस अधीक्षक से संपर्क किया। पता लगा कि विवेक शर्मा ने तीन-चार माह ही हेल्पलाइन में काम किया था। उसके सेवा से हटाया जा चुका है। अब फर्जीवाड़ा कर रहा है।वर्जनतहरीर के आधार पर दो आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। - हेमंत उपाध्याय, सीओ आंवला