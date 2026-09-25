Bareilly News: 2.380 किलो स्मैक बरामद, तस्करी के तीन आरोपी गिरफ्तार

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सहारनपुर। नकुड़ पुलिस, एंटी नारकोटिक्स और एसओजी की टीम ने स्मैक तस्करी के तीन आरोपियों को गिरफतार कर उनके पास से 2.380 किलो स्मैक और 10.30 लाख रुपये नकदी बरामद की है। पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी बरेली से स्मैक लाकर जिले में सप्लाई करते थे। एसएसपी अभिनंदन सिंह ने बताया कि अंबेहटा पीर बिजलीघर चौराहे के पास घेराबंदी कर पुलिस टीम ने सन्नी निवासी पखनपुर गंगोह, हर्षित निवासी दुर्गा नगर कॉलोनी बरेली और अर्शलान उर्फ गुड्डू निवासी कादरगंज को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सन्नी के पास से 950 ग्राम स्मैक और 3.50 लाख रुपये, अर्शलान से 900 ग्राम स्मैक और 3.50 लाख रुपये और हर्षित से 530 ग्राम स्मैक और तीन लाख रुपये बरामद किए। इनके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कांटा, चार मोबाइल फोन और बाइक भी मिली है। संवाद