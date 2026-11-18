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बरेली से सबसे अधिक 40 निरीक्षकों व 11 दरोगाओं को दूसरे जिलों में भेजा गया है। इनमें 17 शाहजहांपुर, 13 बदायूं और 10 पीलीभीत गए हैं। बरेली में दूसरे जिलों से 20 निरीक्षकों को नई तैनाती मिली है। बदायूं से आठ और पीलीभीत से 12 निरीक्षक बरेली पहुंचे हैं।बदायूं जिले से 26 निरीक्षकों व नौ दरोगाओं का स्थानांतरण किया गया है। पीलीभीत से 19 निरीक्षकों व पांच दरोगाओं को दूसरे जिलों में भेजने का आदेश हुआ है। शाहजहांपुर से 24 निरीक्षक व 15 दरोगा दूसरे जिलों में भेजे गए हैं। तबादला सूची के मुताबिक शाहजहांपुर में सबसे अधिक 30 निरीक्षक पहुंचेंगे। इनमें बरेली से 17, बदायूं से 11 और पीलीभीत से दो निरीक्षक शामिल हैं।- नियमानुसार निर्वाचन आयोग चुनाव से पहले ज्यादा समय से जिलों में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को हटाकर दूसरी जगह भेजता है। हमने उसी प्रक्रिया को अपने स्तर से पहले ही पूरा करने का प्रयास किया है। संबंधित जिलों के कप्तान अपने जिलों की स्थिति के हिसाब से इन्हें रिलीव करेंगे। - मुनिराज जी., डीआईजी रेंज