Barabanki News: फंदे पर लटका मिला युवक का शव

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देवा। खेवली गांव निवासी मुरली यादव (31) का शव शुक्रवार देर रात घर के अंदर कमरे में फंदे से लटका मिला। पुलिस के अनुसार, परिजनों ने बताया कि चार भाइयों में मुरली सबसे बड़े थे और चालक का काम कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। रक्षाबंधन के दिन उन्होंने अपनी बहनों से राखी बंधवाई थी। इसके बाद पत्नी को राखी बंधवाने के लिए उसके मायके छोड़ने गए थे। वहां से लौटने के बाद वह अपने कमरे में चले गए। देर रात कमरे में उनका शव फंदे पर लटका मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। एसएचओ आलोक मणि त्रिपाठी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों की स्थिति स्पष्ट होगी।

