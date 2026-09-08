फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Barabanki News ›   Nikah did not take place even after reconciliation; victim left in limbo.

Barabanki News: सुलह के बाद भी नहीं हुआ निकाह, भटक रही पीड़िता

Tue, 08 Sep 2026 01:22 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Tue, 08 Sep 2026 01:22 AM IST
विज्ञापन
Nikah did not take place even after reconciliation; victim left in limbo.
सूरतगंज। क्षेत्र के एक गांव की दुष्कर्म पीड़िता न्याय के लिए भटक रही है। उसकी न थाने पर सुनी जा रही है और न ही पुलिस अधीक्षक कार्यालय में। निकाह कराने की बात कहकर सुलह समझौता कराने वाले लोग भी अब अपनी बात से मुकर गए हैं। पुलिस अफसर मामले की जांच की बात कहकर पीड़िता को टरका रहे हैं।
विज्ञापन

पीड़िता मोहम्मदपुर खाला थाना के एक गांव की रहने वाली है। पीड़िता के मुताबिक गांव निवासी एक युवक उसके साथ निकाह करने का झूठा वादा कर बीते तीन साल से उसका शारीरिक शोषण करता रहा। करीब तीन माह पहले वह उसे अपने साथ लेकर गया और फिर छोड़ दिया। इस मामले में युवक पर प्राथमिकी भी दर्ज है। इसी प्रकरण में गांव वालों ने सुलह कराई और दो माह में दोनों का निकाह कराने की बात कही, जिस पर दोनों पक्ष राजी हो गए। इसके बाद युवक गैर प्रांत चला गया, तब से पीड़िता न्याय के लिए भटक रही है। थाने से लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक गुहार लगाने के बावजूद उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। थानाध्यक्ष अमित सिंह भदौरिया का कहना है कि मामले की जांच चल रही है। उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई तय होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed