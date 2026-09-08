Barabanki News: दुष्कर्म पीड़िता के परिवार ने लगाया हमले का आरोप

विज्ञापन

टिकैतनगर के एक गांव में किशोरी के गर्भवती होने का पता लगने के बाद 12 जून को पुलिस ने आरोपी सुरेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। 16 जून को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। तब से दोनों परिवारों के बीच विवाद चल रहा है। रविवार को दोनों पक्षों में मारपीट हो गई थी। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की थी। पीड़िता के पिता का आरोप है छह सितंबर को वह अपने घर पर दिव्यांग पत्नी, नाबालिक पुत्री व पुत्र के साथ मौजूद थे, तभी आरोपी पक्ष की एक महिला सहित छह लोगों ने घर में घुसकर लाठी-डंडे और फावड़े से हमला कर दिया।बीच बचाव करने पहुंचे बाकी परिजनों को भी पीटकर सुलह का दबाव बनाया गया। इसकी शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। थानाध्यक्ष मनाेज कुमार ने बताया कि मारपीट में दूसरे पक्ष के लोग भी जख्मी हुए हैं। एक पक्ष की तरफ से दी गई प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। वहीं, दूसरे पक्ष की तहरीर मिलने पर मामला दर्ज होगा। दूसरा पक्ष अभी थाने नहीं पहुंचा है।