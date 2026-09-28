Barabanki News: आज के कार्यक्रम

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सुबह 08:00 बजे। सआदतगंज के मलौली स्थित श्री पंचमुखी हनुमत धाम में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाएगा।

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2- किसान गोष्ठी

सुबह 10:00 बजे। हैदरगढ़ के कमेला में किसान गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी डॉ. मनोज शुक्ला ने दी।

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3- सेवा शिविर

सुबह 10:00 बजे। हरख ब्लाॅक परिसर में सेवा शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसमें सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।

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4- प्रतियोगिता

सुबह 11:00 बजे। द मॉडर्न एकेडमी इंटर कॉलेज जैदपुर में सपनों का भारत कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें निबंध एवं भाषण प्रतियोगिता होगी।

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5- शोभायात्रा

दोपहर 01:00 बजे। बेलहरा के श्री चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर में क्षमावाणी पर्व के अवसर जैन समाज की ओर से शोभायात्रा निकाली जाएगी।

1- रुद्राभिषेक