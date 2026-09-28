Barabanki News: तीन दिन से लापता महिला का शव खेत में मिला

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पुलिस के अनुसार रामावती बृहस्पतिवार दोपहर 14 बकरियां लेकर चराने के लिए निकली थीं। शाम तक बकरियां घर पहुंच गईं, लेकिन रामावती नहीं लौटीं। परिजनों ने तलाश शुरू की। पता न चलने पर शुक्रवार को परिजनों ने पुलिस को सूचना दी।रविवार सुबह गांव से करीब 400 मीटर दूर मोहदीपुर निवासी रामबहादुर के खेत के पास रामावती का शव पड़ा होने की जानकारी मिली। पोस्टमार्टम हाउस में मिले रामावती के पति श्याम बिहारी ने बताया कि विवेक कुमार ने अपने खेत में करंट वाला तार फैला रखा है। तार पैर में फंसने से रामावती करंट की चपेट में आ गईं। खेतों के अंदर झाड़ियों के पीछे शव तीन दिन तक पड़ा रहा।रामावती के तीन बच्चे रामबाबू (16), संतोष कुमारी (17) और दिलीप कुमार (13) हैं। मां की मौत से तीनों बिलख रहे हैं। सीओ हैदरगढ़ समीर सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह स्पष्ट होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।