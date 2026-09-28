Barabanki News: अहाते में फंदे से लटका मिला महिला का शव
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Mon, 28 Sep 2026 02:44 AM IST
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सतरिख। गोकुलपुर गांव में रविवार दोपहर गोकलपुर निवासी साबरमती (40) का शव अहाते में दुपट्टे के फंदे से लटका मिला। परिजनों के मुताबिक साबरमती के दो बच्चे हैं। उसके पति दिनेश घरों में पेंटिंग का काम करते हैं। करीब 17 साल पहले दोनों का विवाह हुआ था। परिवार में दो बच्चे हैं। प्रारंभिक जांच में पुलिस इसे आत्महत्या बता रही है, लेकिन कारण अभी स्पष्ट नहीं है। सीओ सदर आलोक पाठक ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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