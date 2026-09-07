Barabanki News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Mon, 07 Sep 2026 01:48 AM IST
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1- रुद्राभिषेक
सुबह 10:00 बजे। सआदतगंज के मलौली धाम स्थित श्री पंचमुखी हनुमान धाम दंडी संन्यासी आश्रम में रुद्राभिषेक किया जाएगा।
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2-भूमि पूजन
सुबह 11:00 बजे। बेहड़ से सीतापुर बॉर्डर तक मार्ग निर्माण होगा। इसके लिए विधायक साकेंद्र प्रताप वर्मा भूमि पूजन करेंगे।
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3- लोकार्पण
दोपहर 01:00 बजे। निंदूरा क्षेत्र के गडिया गांव में विधायक साकेंद्र प्रताप वर्मा अन्नपूर्णा भवन का लोकार्पण करेंगे।
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4- भजन-कीर्तन
शाम 05:00 बजे। जैदपुर के मोहल्ला छोटी बाजार में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भजन-कीर्तन का आयोजन किया जाएगा।
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सुबह 10:00 बजे। सआदतगंज के मलौली धाम स्थित श्री पंचमुखी हनुमान धाम दंडी संन्यासी आश्रम में रुद्राभिषेक किया जाएगा।
2-भूमि पूजन
सुबह 11:00 बजे। बेहड़ से सीतापुर बॉर्डर तक मार्ग निर्माण होगा। इसके लिए विधायक साकेंद्र प्रताप वर्मा भूमि पूजन करेंगे।
3- लोकार्पण
दोपहर 01:00 बजे। निंदूरा क्षेत्र के गडिया गांव में विधायक साकेंद्र प्रताप वर्मा अन्नपूर्णा भवन का लोकार्पण करेंगे।
4- भजन-कीर्तन
शाम 05:00 बजे। जैदपुर के मोहल्ला छोटी बाजार में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भजन-कीर्तन का आयोजन किया जाएगा।