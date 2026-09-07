Barabanki News: 161 शिक्षकों की वेतन बढ़ोतरी का रास्ता साफ

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जिले में 2618 परिषदीय स्कूल संचालित हैं। पहले स्थिति यह थी कि लेटलतीफी के चक्कर में कई शिक्षक बिना प्रोन्नत वेतनमान का लाभ पाए ही सेवानिवृत्त हो जाते थे। इस व्यवस्था पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने सख्त रुख अपनाया और पारदर्शी तरीके से सूची तैयार करने के आदेश दिए।इसके बाद विभाग ने जिले के 2618 विद्यालयों में तैनात शिक्षकों का ब्लॉकवार ब्योरा खंगालकर 161 पात्र शिक्षकों की अनंतिम वरिष्ठता सूची तैयार कर बीआरसी पर चस्पा कर दी है। सात कार्य दिवसों में प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर सभी 161 शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान जारी कर दिया जाएगा।ब्लॉकवार 161 शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी कर दी गई है। सात दिनों में आपत्तियों के निस्तारण के बाद सभी पात्र अध्यापकों को नियमानुसार प्रोन्नत वेतनमान का लाभ दे दिया जाएगा।-नवीन कुमार पाठक, बीएसए