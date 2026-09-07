Barabanki News: टीबी जैसे लक्षण वाले 20 मरीज मिले

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जिले के 60 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर रविवार को आयोजित मुख्यमंत्री जन आरोग्य स्वास्थ्य मेले में करीब 2912 मरीज पहुंचे। इनमें महिलाओं की संख्या 1089, पुरुषाें की संख्या 1168 और बच्चों की संख्य 655 रही।सर्दी-जुकाम और बुखार के 744 मरीज देखे गए। नेत्र रोग के 44, लिवर रोग के 21, सांस रोग के 245, पेट दर्द के 245, डायबिटीज के 161, त्वचा रोग के 453, खून की कमी के 10, हाइपरटेंशन के 79 मरीज देखे गए। इस दौरान 24 लोगों की हेपेटाइटिस बी, चार लोगों की हेपेटाइटिस सी, 209 लोगों की मलेरिया और 23 लोगों की डेंगू की जांच कराई गई। इनमें से एक भी संक्रमित नहीं मिला।सीएमओ डॉ. रंजन गौतम ने बताया कि स्वास्थ्य मेले में आने वाले मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके निर्देश सभी चिकित्सकों को दिए गए थे।