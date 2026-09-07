Barabanki News: कल खुलेंगे तीन सब-रजिस्ट्रार दफ्तर

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करोड़ों की लागत से बने ये आधुनिक भवन लंबे समय से उद्घाटन की बाट जोह रहे थे। अब नए भवनों में कामकाज शुरू होने से रजिस्ट्री प्रक्रिया बेहद सुलभ हो जाएगी। दफ्तरों को नए फोन कनेक्शन और डिजिटल उपकरणों से लैस किया गया है।लोकार्पण के बाद मंत्री दारापुर के समीप बने सब रजिस्ट्रार कार्यालय में ही जनप्रतिनिधियों व व्यापारियों संग संवाद करेंगे। इसके बाद फतेहपुर में विभागीय अधिकारियों संग समीक्षा बैठक कर आवश्यक निर्देश देंगे। बाराबंकी के सभी कार्यक्रम निपटाने के बाद वे शाम को सीधे लखनऊ रवाना हो जाएंगे। लोकार्पण के बाद नबावगंज का रजिस्ट्री कार्यालय दारापुर के पास बने नए भवन में शिफ्ट हो जाएगा। फतेहपुर और रामसनेहीघाट में भी यही व्यवस्था अपनानी होगी।जाम से मिलेगी मुक्तिघनी आबादी से बाहर बने इन नए परिसरों के शुरू होने से शहर में लगने वाले जाम से राहत मिलेगी और वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। सबसे अधिक फायदा कलेक्ट्रेट के समीप मुख्य मार्ग पर लगने वाले जाम से राहत के रूप में सामने आएगा। हालांकि सुरक्षा के नजरिये से दरापुर के पास बने सब रजिस्ट्री कार्यालय हाईवे के किनारे होने से संवेदनशील माना जा रहा है। यहां पर सुरक्षा के बेहतर इंतजाम करने होंगे।