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Barabanki News: कल खुलेंगे तीन सब-रजिस्ट्रार दफ्तर

Mon, 07 Sep 2026 01:56 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Mon, 07 Sep 2026 01:56 AM IST
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Three sub-registrar offices will open tomorrow.
बाराबंकी। जिले के तीन नवनिर्मित सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों का वर्षों पुराना इंतजार खत्म होने जा रहा है। मंगलवार को अयोध्या में दर्शन के बाद स्टाम्प एवं पंजीयन राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार रवींद्र जायसवाल रामसनेहीघाट, नवाबगंज सदर और फतेहपुर के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण करेंगे।
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करोड़ों की लागत से बने ये आधुनिक भवन लंबे समय से उद्घाटन की बाट जोह रहे थे। अब नए भवनों में कामकाज शुरू होने से रजिस्ट्री प्रक्रिया बेहद सुलभ हो जाएगी। दफ्तरों को नए फोन कनेक्शन और डिजिटल उपकरणों से लैस किया गया है।
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लोकार्पण के बाद मंत्री दारापुर के समीप बने सब रजिस्ट्रार कार्यालय में ही जनप्रतिनिधियों व व्यापारियों संग संवाद करेंगे। इसके बाद फतेहपुर में विभागीय अधिकारियों संग समीक्षा बैठक कर आवश्यक निर्देश देंगे। बाराबंकी के सभी कार्यक्रम निपटाने के बाद वे शाम को सीधे लखनऊ रवाना हो जाएंगे। लोकार्पण के बाद नबावगंज का रजिस्ट्री कार्यालय दारापुर के पास बने नए भवन में शिफ्ट हो जाएगा। फतेहपुर और रामसनेहीघाट में भी यही व्यवस्था अपनानी होगी।
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जाम से मिलेगी मुक्ति
घनी आबादी से बाहर बने इन नए परिसरों के शुरू होने से शहर में लगने वाले जाम से राहत मिलेगी और वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। सबसे अधिक फायदा कलेक्ट्रेट के समीप मुख्य मार्ग पर लगने वाले जाम से राहत के रूप में सामने आएगा। हालांकि सुरक्षा के नजरिये से दरापुर के पास बने सब रजिस्ट्री कार्यालय हाईवे के किनारे होने से संवेदनशील माना जा रहा है। यहां पर सुरक्षा के बेहतर इंतजाम करने होंगे।
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