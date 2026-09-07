Barabanki News: सड़क हादसे में प्रॉपर्टी डीलर की मौत, साथी गंभीर

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घटनास्थल पर जुटी भीड़ में शामिल बबुरिहा गांव निवासी शकील ने बताया कि गौरव उसके दोस्त थे। मूलरूप से बस्ती जिले के रहने वाले गौरव वर्तमान में लखनऊ के बीबीडी क्षेत्र में मानस गार्डन के पास मकान बनवाकर रह रहे थे। रविवार देर शाम वह बस्ती निवासी अपने साथी वैभव के साथ स्कूटी से अयोध्या-लखनऊ हाईवे की ओर जा रहे थे। पल्हरी के पास अज्ञात वाहन ने उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी।स्थानीय लोगों के अनुसार, हादसे के करीब 12 मिनट तक दोनों घायल सड़क पर पड़े तड़पते रहे। इसके बाद एनएचएआई की एंबुलेंस मौके पर पहुंची और दोनों को जिला अस्पताल ले गई। यहां गौरव की मौत हो गई, जबकि वैभव की हालत गंभीर बताई जा रही है।ग्रामीणों का आरोप है कि हादसे के काफी देर बाद तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। गौरव प्लाटिंग और प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़े थे।