फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Barabanki News ›   Focus on the divisional team; emphasis on technique and stamina.

Barabanki News: मंडलीय टीम पर नजर, तकनीक व स्टेमिना पर जोर

Mon, 07 Sep 2026 01:55 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Mon, 07 Sep 2026 01:55 AM IST
विज्ञापन
Focus on the divisional team; emphasis on technique and stamina.
सैदनपुर। 11 सितंबर को किसान उत्तर माध्यमिक विद्यालय इस्माईलपुर, देवा में जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन होगा। स्पर्धा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन मंडल टीम के लिए किया जाएगा। इसी को देखते हुए खिलाड़ियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं।
विज्ञापन


रविवार को छुट्टी के बावजूद जनता इंटर कॉलेज बदोसराय का मैदान गुलजार रहा। खेल शिक्षक कामेश्वर मौर्य ने खिलाड़ियों को बुलाकर विशेष अभ्यास कराया।

खिलाड़ियों ने मैदान पर दौड़, तेज रेड, पकड़ और बचाव की तकनीकों पर काम किया। खेल शिक्षक ने खिलाड़ियों को अनुशासन, टीम भावना और रणनीति के साथ खेलने के गुर सिखाए। खिलाड़ियों में प्रतियोगिता को लेकर काफी उत्साह है। वे अपनी कमियों को दूर कर रहे हैं, ताकि जिला स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर सकें।
विज्ञापन


खिलाड़ी मंडलीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में दम भरने के लिए तैयारियों पर जोर दे रहे है। इसे लेकर स्कूल के बाद घर जाकर भी खिलाड़ी खुद को फिट बनाने की कोशिश में जुटे है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed