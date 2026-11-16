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Barabanki News: एसपी ने किया यूपी-112 के कार्यालय का औचक निरीक्षण

Mon, 16 Nov 2026 01:46 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Mon, 16 Nov 2026 01:46 AM IST
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SP conducted a surprise inspection of the UP-112 office.
बाराबंकी। पुलिस अधीक्षक रवीना त्यागी ने रविवार को यूपी-112 के कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यालय की कार्यप्रणाली, अभिलेखों के रखरखाव और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसपी ने यूपी-112 पर मिलने वाली आपातकालीन सूचनाओं और शिकायतों पर तत्काल संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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उन्होंने महत्वपूर्ण रजिस्टरों, फाइलों और सरकारी दस्तावेजों के रखरखाव की जांच की। कार्यालय परिसर में साफ-सफाई बनाए रखने पर जोर दिया। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को निष्ठा और ईमानदारी से जिम्मेदारी निभाने के साथ ही आमजन की शिकायतों पर संवेदनशीलता से कार्रवाई करने की हिदायत दी। (संवाद)
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