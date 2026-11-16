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Barabanki News: ग्राहक का बेटा बताकर 50 हजार की सोने की माला लेकर किशोर फरार

Mon, 16 Nov 2026 01:51 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Mon, 16 Nov 2026 01:51 AM IST
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A teenager fled with a gold necklace worth 50,000 after claiming to be a customer's son.
बाराबंकी। असंद्रा के देवीगंज बाजार में सराफा कारोबारी के बेटे को झांसे में लेकर एक किशोर तीन सोने के ठप्पों वाली माला लेकर फरार हो गया। उसने खुद को ग्राहक का बेटा बताकर माला ली थी। शाम को असली ग्राहक के पहुंचने पर ठगी का पता चला। माला की कीमत करीब 50 हजार रुपये बताई जा रही है।
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इमलिया गांव निवासी ओंकार देवीगंज कस्बे में सराफा की दुकान चलाते हैं। उनके अनुसार, रविवार दोपहर नाथूपुर निवासी अमरनाथ शर्मा ने उन्हें मरम्मत के लिए सोने की दो मालाएं दी थीं। इनमें से एक माला में एक और दूसरी में तीन सोने के ठप्पे लगे थे। एक माला की मरम्मत होने पर ग्राहक उसे ले गया और दूसरी माला लेने के लिए अपने बेटे को भेजने की बात कही।
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इसी बीच ओंकार छठ पूजा में शामिल होने रुदौली चले गए। उन्होंने दुकान पर मौजूद अपने बेटे राजवीर को ग्राहक के बेटे के आने पर दूसरी माला देने को कहा था। शाम को एक किशोर दुकान पर पहुंचा और खुद को अमरनाथ शर्मा का बेटा बताया। उसकी बातों में आकर राजवीर ने उसे तीन ठप्पों वाली सोने की माला दे दी। बाद में अमरनाथ शर्मा खुद माला लेने पहुंचे तो ठगी का पता चला।
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सीओ सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि शिकायत मिलने पर मामले की जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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