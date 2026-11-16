Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Barabanki News ›   Rs 3.97 lakh swindled under the pretext of providing a job abroad

Barabanki News: विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 3.97 लाख रुपये ठगे

Mon, 16 Nov 2026 01:50 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Mon, 16 Nov 2026 01:50 AM IST
विज्ञापन
Rs 3.97 lakh swindled under the pretext of providing a job abroad
बाराबंकी। विदेश में नौकरी दिलाने और वीजा बनवाने के नाम पर दो युवकों से 3.97 लाख रुपये ठग लिए गए। आरोपियों ने दो बार फर्जी हवाई टिकट दिए और टूरिस्ट वीजा थमा दिया। लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने पर धोखाधड़ी का पता चला, जिसके बाद युवकों को वापस लौटना पड़ा। पुलिस ने एक ही परिवार के पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
विज्ञापन

शहर के मोहल्ला बड़ा निवासी मोहम्मद वैश ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि फतेहपुर जिले के बिहुरी गांव निवासी सद्दाम हुसैन और उसकी पत्नी ने इफितखार हुसैन व अली अहमद को विदेश में नौकरी दिलाने और वीजा बनवाने का भरोसा दिया था। इसके एवज में तीन बार में कुल 3.97 लाख रुपये लिए गए।
विज्ञापन

शिकायतकर्ता के माध्यम से ही आरोपियों को रकम दी गई थी। आरोप है कि आरोपियों ने दो बार हवाई टिकट दिए, लेकिन वीजा नहीं मिला। बाद में दोनों युवकों को टूरिस्ट वीजा थमा दिया गया। इसकी हकीकत तब सामने आई, जब वे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से उन्हें वापस लौटना पड़ा।
विज्ञापन
विज्ञापन

कुछ दिन पहले मोहम्मद वैश और इफितखार हुसैन रुपये मांगने सद्दाम के घर पहुंचे तो वहां मौजूद परिजनों ने उनके साथ गाली-गलौज की। साथ ही एक महीने में रकम लौटाने का आश्वासन दिया, लेकिन रुपये वापस नहीं किए।

सीओ सिटी आफताब आलम ने बताया कि सद्दाम हुसैन, उसकी पत्नी, दो भाइयों और पिता अख्तर हुसैन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले में साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed