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Barabanki News: अजय को बनाया अयोध्या मंडल का प्रभारी

Mon, 16 Nov 2026 01:51 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Mon, 16 Nov 2026 01:51 AM IST
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Ajay appointed as in-charge of Ayodhya division
बाराबंकी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अजय गौतम को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें बाराबंकी जिले के साथ-साथ अब अयोध्या मंडल के सभी जिलों का मुख्य मंडल प्रभारी नियुक्त किया है।
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यह नियुक्ति संगठन के प्रति उनके समर्पण, निष्ठा और लगातार किए जा रहे कार्यों को देखते हुए की गई है। अजय इससे पहले संगठन में कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर चुके हैं। वर्तमान में वह जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियां देख रहे थे।
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