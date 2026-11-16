Barabanki News: मां से हाथ छुड़ा कर लापता हुई किशोरी

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सीओ सिटी आफताब आलम ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। किशोरी की तलाश के लिए बाजार और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। (संवाद)

बाराबंकी। शहर के एक मोहल्ले की 15 वर्षीय किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। पुलिस अज्ञात पर रिपोर्ट दर्ज मामले की जांच में जुटी है। मां के मुताबिक 12 नवंबर को वह बेटी के साथ दवा लेने आई थी। दोपहर करीब एक बजे घंटाघर बाजार में बेटी ने अचानक अपना हाथ छुड़ाया और तेजी से कहीं चली गई। इसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं लगा।