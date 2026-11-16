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Barabanki News: मां से हाथ छुड़ा कर लापता हुई किशोरी

Mon, 16 Nov 2026 01:50 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Mon, 16 Nov 2026 01:50 AM IST
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Teenage girl goes missing after pulling her hand away from her mother
बाराबंकी। शहर के एक मोहल्ले की 15 वर्षीय किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। पुलिस अज्ञात पर रिपोर्ट दर्ज मामले की जांच में जुटी है। मां के मुताबिक 12 नवंबर को वह बेटी के साथ दवा लेने आई थी। दोपहर करीब एक बजे घंटाघर बाजार में बेटी ने अचानक अपना हाथ छुड़ाया और तेजी से कहीं चली गई। इसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं लगा।
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सीओ सिटी आफताब आलम ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। किशोरी की तलाश के लिए बाजार और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। (संवाद)
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