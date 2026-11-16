Barabanki News: फेस केवाईसी होते ही खाते से 99,500 हजार उड़े

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बात होने पर कथित डॉक्टर ने कहा कि आप के पुत्र को आंगनबाड़ी से मिलने वाला बाल पुष्टाहार नहीं मिलेगा, इसके बदले आपकी पत्नी के खाते में रुपये भेजे जाएंगे। इसके लिए पत्नी को अपने बैंक खाते की केवाईसी करानी होगी।पत्नी के रायबरेली जनपद के बछरावां में अपने मायके में होने की बात शिवम ने कही तो ठग ने उसे वीडियो काॅलिंग के जरिए बात कराने को कहा। साले शुभम के मोबाइल से बात शुरू हुई और फेस केवाईसी होते ही शुभम के खाते से 99 हजार 500 हजार रुपये निकल गए। सीओ समीर सिंह ने बताया मामला साइबर क्राइम का है। कार्रवाई की जा रही है।