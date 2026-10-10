Barabanki News: छह घंटे गुल रही आधे शहर की बिजली, ठप पड़ा व्यापार और थमा कामकाज

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सट्टी बाजार, कटरा और फैजाबाद रोड पर बिजली न रहने से ऑनलाइन भुगतान, बिलिंग मशीनों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संचालन में परेशानी हुई। व्यापारी आलोक गुप्ता ने बताया कि पानी की समस्या नहीं हुई, लेकिन ग्राहक और कारोबार प्रभावित रहे। सत्यप्रेमी नगर निवासी अमित वर्मा ने बताया कि पहले से पानी भर लेने से राहत मिली, हालांकि इन्वर्टर बंद होने पर उमस में परेशानी हुई। राजेश श्रीवास्तव के मुताबिक, बाजारों में जनरेटर चलाने से व्यापारियों का खर्च बढ़ गया। कटरा बारादरी निवासी सीमा जायसवाल ने भी अग्रिम सूचना मिलने से पानी का इंतजाम कर लेने की बात कही।अधिशासी अभियंता घनश्याम त्रिपाठी ने बताया कि लोक निर्माण विभाग के सड़क चौड़ीकरण कार्य के लिए पेड़ों की छंटाई जरूरी थी। सुरक्षा के मद्देनजर शटडाउन लिया गया था। काम पूरा होने के बाद शाम चार बजे बिजली आपूर्ति सुचारू कर दी गई।