Barabanki News: गाली देने के दो दोषियों को जुर्माने की सजा

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श्रावस्ती। सिरसिया क्षेत्र की ग्राम पंचायत उल्हवा रामनगर निवासी संदीप व उनके पिता शेषराम को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मारपीट का दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दोनों को न्यायालय उठने तक के कारावास व 500-500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। सिरसिया पुलिस ने दोनों के खिलाफ वर्ष 2021 में प्राथमिकी दर्ज की थी। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शुक्रवार को पुलिस ने दोनों को न्यायाधीश के समक्ष पेश किया, जहां उन्हें सजा सुनाई गई।