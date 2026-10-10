फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Barabanki News ›   Two groups of students clashed at farewell party in Barabanki knives were used and three students were injured

बाराबंकी: फेयरवेल पार्टी में छात्रों के दो गुट भिड़े, चले चाकू; तीन छात्र घायल, आगे बैठने को लेकर हुई कहासुनी

Sat, 10 Oct 2026 11:08 PM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला नेटवर्क, बाराबंकी
अमर उजाला नेटवर्क, बाराबंकी Published by: Bhupendra Singh Updated Sat, 10 Oct 2026 11:08 PM IST
सार

बाराबंकी में फेयरवेल पार्टी में छात्रों के दो गुट भिड़ गए। उनके बीच चाकू चल गए। इस दौरान तीन छात्र घायल हो गए। बताया गया कि आगे बैठने को लेकर कहासुनी हुई थी। आगे पढ़ें पूरी खबर...

विज्ञापन
Two groups of students clashed at farewell party in Barabanki knives were used and three students were injured
घायल छात्र - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

यूपी के बाराबंकी में माती क्षेत्र स्थित श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में शनिवार रात करीब 9.00 बजे फेयरवेल पार्टी के दौरान छात्रों के दो गुटों में मारपीट हो गई। इस दौरान चाकू लगने से छात्र अतुल मिश्रा घायल हो गया। वहीं छात्र अथर्व और प्रवीण को भी चोटें आई हैं।

विज्ञापन


पुलिस के अनुसार, फेयरवेल पार्टी में आगे बैठने को लेकर छात्रों के बीच कहासुनी शुरू हुई थी। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के छात्र एक-दूसरे से भिड़ गए। मारपीट के दौरान कुछ छात्रों ने बीच-बचाव का प्रयास किया। 
विज्ञापन


हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति संभाली। माती एसएचओ अजय प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है। वहीं, सीओ संगम कुमार ने बताया कि तहरीर मिलने पर उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed