Barabanki News: श्रावस्ती में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Sat, 10 Oct 2026 11:30 PM IST
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1- वर्षावास पूजा
सुबह 08:00 बजे। कटरा के जेतवन परिसर में भिक्षु भंवरानंद की अध्यक्षता में विशेष वर्षावास पूजा का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी भिक्षु भंवरानंद ने दी।
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2- सामूहिक हवन-पूजन
सुबह 09:00 बजे। भिनगा स्थित गायत्री मंदिर में सामूहिक हवन-पूजन का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिला समन्वयक दधिबल सिंह ने दी।
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3- जन आरोग्य मेला
सुबह 09:00 बजे। जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी एसीएमओ डॉ. केके वर्मा ने दी है।
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4- निशुल्क नेत्र शिविर
सुबह 09:00 बजे। सीतापुर आंख अस्पताल की ओर से आरडी वर्मा स्मारक इंटर कॉलेज भौंसावा गिलौला में निशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी प्रधानाचार्य दिनेश वर्मा ने दी।
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सुबह 08:00 बजे। कटरा के जेतवन परिसर में भिक्षु भंवरानंद की अध्यक्षता में विशेष वर्षावास पूजा का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी भिक्षु भंवरानंद ने दी।
2- सामूहिक हवन-पूजन
सुबह 09:00 बजे। भिनगा स्थित गायत्री मंदिर में सामूहिक हवन-पूजन का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिला समन्वयक दधिबल सिंह ने दी।
3- जन आरोग्य मेला
सुबह 09:00 बजे। जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी एसीएमओ डॉ. केके वर्मा ने दी है।
4- निशुल्क नेत्र शिविर
सुबह 09:00 बजे। सीतापुर आंख अस्पताल की ओर से आरडी वर्मा स्मारक इंटर कॉलेज भौंसावा गिलौला में निशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी प्रधानाचार्य दिनेश वर्मा ने दी।