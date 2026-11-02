Barabanki News: सई नदी में डूबे अंकुल का नहीं लगा सुराग

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पूरे कोईली मजरे कोरिहर गांव निवासी अंकुल शनिवार को गांव से निकली कलश यात्रा में शामिल होकर सई नदी तट पर जल भरने गए थे। इसी दौरान वह नदी में गिरकर डूब गए। सूचना पर पुलिस और स्थानीय गोताखोरों ने तलाश शुरू की, लेकिन देर शाम तक उनका पता नहीं चल सका।रविवार को एसडीआरएफ के 14 और पीएसी के 11 जवानों ने स्थानीय पुलिस के साथ खोजबीन शुरू की। बोट और अन्य उपकरणों की मदद से नदी में तलाश की गई। घटनास्थल से करीब पांच किलोमीटर आगे चंदी का पुरवा में जाल डालकर भी युवक को खोजा जा रहा है।उधर, सिरसा पुल पर अंकुल के परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण जुटे रहे। परिवार के लोग उसके मिलने की उम्मीद लगाए रहे। तेज बहाव और नदी की गहराई के बीच देर शाम तक अभियान जारी रहा, लेकिन अंकुल का कोई पता नहीं चला। सीओ लालगंज सुजीत कुमार राय ने बताया कि नदी में डूबे युवक की तलाश के लिए टीमें लगाई गई हैं।