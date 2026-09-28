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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Barabanki News ›   Kalyani River overflows; 150 bighas of paddy submerged.

Barabanki News: कल्याणी नदी उफनाई, 150 बीघा धान जलमग्न

Mon, 28 Sep 2026 02:30 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Mon, 28 Sep 2026 02:30 AM IST
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Kalyani River overflows; 150 bighas of paddy submerged.
उफनाई कल्याणी नदी से धान की फसलों में भरा पानी।   -संवाद
मसौली। बारिश से कल्याणी नदी उफान पर आ गई है। नदी का पानी तटवर्ती इलाकों में फैलने से करीब 150 बीघा धान की फसल जलमग्न हो गई है। मसौली, लहबड़पुरवा, मेंढिया, अमदहा, मुंजापुर, देवकलिया, टेरासनी, बांसा और नियामतपुर गांवों के निचले खेतों में पानी भर गया है।
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किसान रामू ने बताया कि धान की फसल पककर तैयार होने वाली थी। खेतों में कई दिनों तक पानी भरा रहा तो फसल सड़ने का खतरा है। खेतों तक जाने वाले रास्ते भी जलमग्न हो गए हैं। रामेश्वर, झगरू, मुलतमिश और जगजीवन समेत किसानों ने प्रशासन से मौके पर पहुंचकर फसल नुकसान का आकलन कराने और नियमानुसार मुआवजा दिलाने की मांग की है।
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