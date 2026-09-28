Barabanki News: कल्याणी नदी उफनाई, 150 बीघा धान जलमग्न

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किसान रामू ने बताया कि धान की फसल पककर तैयार होने वाली थी। खेतों में कई दिनों तक पानी भरा रहा तो फसल सड़ने का खतरा है। खेतों तक जाने वाले रास्ते भी जलमग्न हो गए हैं। रामेश्वर, झगरू, मुलतमिश और जगजीवन समेत किसानों ने प्रशासन से मौके पर पहुंचकर फसल नुकसान का आकलन कराने और नियमानुसार मुआवजा दिलाने की मांग की है।

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मसौली। बारिश से कल्याणी नदी उफान पर आ गई है। नदी का पानी तटवर्ती इलाकों में फैलने से करीब 150 बीघा धान की फसल जलमग्न हो गई है। मसौली, लहबड़पुरवा, मेंढिया, अमदहा, मुंजापुर, देवकलिया, टेरासनी, बांसा और नियामतपुर गांवों के निचले खेतों में पानी भर गया है।