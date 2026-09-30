Barabanki News: चित्रकला प्रतियोगिता आज
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Wed, 30 Sep 2026 01:12 AM IST
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बाराबंकी। छात्र-छात्राओं की कलात्मक प्रतिभा निखारने के उद्देश्य से बुधवार को चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित होगी। निंदूरा बीईओ अंबिका प्रसाद ओझा ने बताया कि सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रतियोगिता पटेल पार्क फतेहपुर में सुबह 10 बजे से शुरू होगी। इसमें उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों के छात्र-छात्राएं प्रतिभाग करेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी प्रतिभागी फुल साइज चार्ट पेपर पर चित्र बनाकर समय से पहुंचें। (संवाद)
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