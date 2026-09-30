Barabanki News: लखनऊ-अयोध्या हाइवे पर तेज रफ्तार ईवी ने दो को रौंदा, मौत

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पुलिस के अनुसार हिमांशु लखनऊ से टिकैतनगर स्थित निजी स्कूल जाने के लिए प्रधानाचार्य विनय तिवारी के साथ वैगनॉर से निकले थे। वादीपुर कट के पास हाईवे किनारे यूरिया पंप के पास उन्होंने कार रोककर लघुशंका के लिए उतर गए। इसी दौरान पास के ढाबे पर नाश्ता करने जा रहे अनिल शुक्ल भी सड़क किनारे रुके थे। तभी लखनऊ की ओर से आई तेज रफ्तार ईवी ने दोनों को टक्कर मार दी। हिमांशु करीब 25 फीट दूर जा गिरे, जबकि अनिल सड़क किनारे लहूलुहान होकर गिर पड़े।इसके बाद ईवी वैगनॉर से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वैगनॉर करीब 50 फीट तक घिसटती हुई दूसरी ओर पहुंचकर डिवाइडर से टकरा गई। ईवी के एयरबैग भी खुल गए। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस दोनों घायलों को जिला अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।हिमांशु सीतापुर के तालगांव क्षेत्र के न्यामूपुर और अनिल गोंडा के कौड़िया बाजार क्षेत्र के बौनापुर के रहने वाले थे। सूचना पर दोनों के परिजन जिला अस्पताल और पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। सीओ सिटी संगम कुमार ने बताया कि दोनों वाहनों को हाईवे से हटवा दिया गया है। ईवी छोड़कर भागे महिला और पुरुष की जानकारी जुटाई जा रही है।हिमांशु की शादी करीब एक साल पहले हुई थी। उनकी मौत की खबर टिकैतनगर स्थित स्कूल पहुंची तो बच्चों और शिक्षकों में मातम छा गया। पोस्टमार्टम हाउस में सीतापुर और गोंडा से पहुंचे परिजनों व परिचितों की भीड़ लगी रही। शाम को पुलिस ने दोनों शव अलग-अलग वाहनों से उनके गांव भेजे। परिजनों के विलाप से माहौल गमगीन हो गया।