Barabanki News: छह दिन से 350 गांवों में बिजली गुल

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भाजपा मंडल अध्यक्ष के साथ धरने पर बैठे ग्रामीणरामनगर। अमोली कला गांव में चार दिन से बिजली न आने पर ग्रामीणों ने रामनगर विद्युत डिवीजन पहुंचकर हंगामा किया। भाजपा मंडल अध्यक्ष विनय मिश्रा के नेतृत्व में संजय, विनोद, रामू और अभिषेक मंगलवार दोपहर तीन बजे डिवीजन कार्यालय में धरने पर बैठ गए। मंडल अध्यक्ष ने अधिकारियों पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया। करीब साढ़े तीन घंटे बाद शाम साढ़े छह बजे अधिकारियों के जल्द आपूर्ति बहाल करने के लिखित आश्वासन पर धरना समाप्त हुआ।पोल नहीं मिलने से भयारा फीडर की सप्लाई बंदत्रिलोकपुर उपकेंद्र से जुड़े 25 गांवों में पांचवें दिन भी बिजली नहीं पहुंची। ग्रामीण सत्यनाम के अनुसार अशोकपुर फीडर के पांच और त्रिलोकपुर फीडर के चार गांवों में लाइन मरम्मत जारी है। भयारा फीडर में पोल उपलब्ध न होने से पूरी सप्लाई बंद है। जेई अजीत यादव ने पोल मिलते ही काम पूरा कराने की बात कही। सआदतगंज के अनूपगंज के पास पेड़ और पोल गिरने से गहरेला, जसकरण पुरवा, हीरा और मस्जिद चमरही में बृहस्पतिवार से आपूर्ति ठप है।150 से अधिक गांवों में छठे दिन भी अंधेराकोटवाधाम। कोटवाधाम, सरायदूनौली, सिरौलीगौसपुर और दरियाबाद ग्रामीण उपकेंद्रों से जुड़े 150 से अधिक गांवों में छठे दिन भी बिजली नहीं आई। ग्रामीण गंगाराम ने बताया कि 33 हजार वोल्ट की मुख्य लाइन के कई खंभे टूटने से 11 हजार और एलटी लाइन का काम भी प्रभावित है। एसडीएम अनिल कुमार सरोज और एसडीओ रामसनेहीघाट राजवीर सिंह ने मौके पर स्थिति देखी।80 गांवों में पानी का संकटबेलहरा और इसरौली क्षेत्र के 80 गांवों में इनवर्टर और सबमर्सिबल बंद होने से पेयजल संकट है। यशवंत, विजय सिंह और विजेंद्र सिंह ने समस्या बताई। एसडीओ अमर जीत वर्मा ने टूटे पोल बदलने का काम तेज होने की बात कही। त्रिवेदीगंज के दयाराम पुरवा में पांच एचटी पोल और 10 केवीए ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त है। एसडीओ हैदरगढ़ राकेश कुमार मौर्य ने जल्द आपूर्ति बहाल करने की बात कही। निंदूरा के शिवपुरी में 40 घरों की बिजली पांच दिन से बंद है। एसडीओ कुर्सी अमित कुमार सिंह ने बुधवार शाम तक नया पोल लगाकर आपूर्ति शुरू कराने का आश्वासन दिया।100 गांवों की डेढ़ लाख आबादी प्रभावितरामसनेहीघाट क्षेत्र के बाबा का पुरवा, बरजोर पुरवा, पूरे चुरई, रेहरिया, कोटवा सड़क, सूरजवापुर, गाजीपुर और मोहम्मदपुर कीरत समेत 100 गांवों की करीब डेढ़ लाख आबादी अंधेरे में है। एसडीओ सर्वेश कुमार ने बताया कि भारी नुकसान के कारण मरम्मत में समय लग रहा है। अतिरिक्त कर्मचारी लगाकर जल्द आपूर्ति बहाल कराई जाएगी।अतिवृष्टि और आंधी से देहात क्षेत्रों में मुख्य लाइनों और पोलों को भारी नुकसान हुआ है। प्रभावित उपकेंद्रों पर अतिरिक्त टीमें और सामग्री भेजकर युद्धस्तर पर मरम्मत कराई जा रही है। अधिकांश फीडरों को बुधवार तक चालू कर सभी प्रभावित गांवों में आपूर्ति बहाल करने का प्रयास है।