Barabanki News: 10 किलो चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Wed, 30 Sep 2026 01:19 AM IST
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बाराबंकी। एनटीएफ की बाराबंकी यूनिट ने गोंडा जिले में कार्रवाई करते हुए 10 किलो चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान गोंडा के कोतवाली देहात क्षेत्र के विश्व गणेश गांव निवासी गिरिजेश कुमार के रूप में हुई है। एनटीएफ के अनुसार बरामद चरस की अनुमानित कीमत करीब 55 लाख रुपये है। आरोपी के पास से तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक लग्जरी कार भी बरामद हुई है।
एनटीएफ ने गिरिजेश को गोंडा में गिरफ्तार करने के बाद कोतवाली देहात पुलिस के सुपुर्द किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह बिहार के खजुरिया से सस्ते दाम पर चरस खरीदकर लाता था। इसके बाद लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा समेत प्रदेश के अलग-अलग जिलों में इसकी सप्लाई करता था।
आरोपी ने बताया कि तस्करी के लिए वह लग्जरी कार किराये पर लेता था। इसके लिए वह कार मालिक को रोजाना दो हजार रुपये किराया देता था। इसी कार से चरस को विभिन्न स्थानों तक पहुंचाया जाता था। एनटीएफ टीम आरोपी से जुड़े अन्य लोगों और तस्करी के नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है।
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एनटीएफ के सीनियर सब इंस्पेक्टर अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि आरोपी लंबे समय से चरस की तस्करी में शामिल था और उसके नेटवर्क में कितने लोग जुड़े हैं।
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एनटीएफ ने गिरिजेश को गोंडा में गिरफ्तार करने के बाद कोतवाली देहात पुलिस के सुपुर्द किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह बिहार के खजुरिया से सस्ते दाम पर चरस खरीदकर लाता था। इसके बाद लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा समेत प्रदेश के अलग-अलग जिलों में इसकी सप्लाई करता था।
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आरोपी ने बताया कि तस्करी के लिए वह लग्जरी कार किराये पर लेता था। इसके लिए वह कार मालिक को रोजाना दो हजार रुपये किराया देता था। इसी कार से चरस को विभिन्न स्थानों तक पहुंचाया जाता था। एनटीएफ टीम आरोपी से जुड़े अन्य लोगों और तस्करी के नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है।
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एनटीएफ के सीनियर सब इंस्पेक्टर अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि आरोपी लंबे समय से चरस की तस्करी में शामिल था और उसके नेटवर्क में कितने लोग जुड़े हैं।