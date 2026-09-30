Barabanki News: 10 किलो चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार

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एनटीएफ ने गिरिजेश को गोंडा में गिरफ्तार करने के बाद कोतवाली देहात पुलिस के सुपुर्द किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह बिहार के खजुरिया से सस्ते दाम पर चरस खरीदकर लाता था। इसके बाद लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा समेत प्रदेश के अलग-अलग जिलों में इसकी सप्लाई करता था।आरोपी ने बताया कि तस्करी के लिए वह लग्जरी कार किराये पर लेता था। इसके लिए वह कार मालिक को रोजाना दो हजार रुपये किराया देता था। इसी कार से चरस को विभिन्न स्थानों तक पहुंचाया जाता था। एनटीएफ टीम आरोपी से जुड़े अन्य लोगों और तस्करी के नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है।एनटीएफ के सीनियर सब इंस्पेक्टर अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि आरोपी लंबे समय से चरस की तस्करी में शामिल था और उसके नेटवर्क में कितने लोग जुड़े हैं।