फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Barabanki News ›   Paddy crop ruined by rain; farmers in distress.

Barabanki News: बारिश से धान की फसल चौपट, किसान बेहाल

Wed, 30 Sep 2026 01:17 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Wed, 30 Sep 2026 01:17 AM IST
विज्ञापन
Paddy crop ruined by rain; farmers in distress.
कोटवाधाम में पंपिंग सेट लगा खेतों से पानी निकालते किसान।
बाराबंकी। लगातार तीन दिन हुई बारिश और तेज हवा से धान की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अगेती धान की फसल विशेष रूप से प्रभावित हुई है। खेतों में कटी पड़ी फसल पानी में डूब गई। मंगलवार को धूप निकलने पर किसान खेतों से पानी निकालकर फसल बचाने में जुट गए। कृषि वैज्ञानिक डॉ. रूपन रघुवंशी ने किसानों को खेतों से पानी निकालकर फसल सुरक्षित करने की सलाह दी।
विज्ञापन

पंपिंग सेट से पानी निकालने में जुटे किसान
कोटवाधाम प्रतिनिधि के अनुसार सिरौलीगौसपुर तहसील क्षेत्र में धान को सर्वाधिक नुकसान हुआ है। कमोली गांव में किसान रामप्रकाश और दयाराम पंपिंग सेट लगाकर खेतों से पानी निकाल रहे हैं। कई किसानों के पास पानी निकालने का साधन नहीं है, जिससे धान खेतों में ही पड़ा है। केला की फसल को भी भारी क्षति हुई है। एसडीएम अनिल कुमार सरोज ने फसल नुकसान का आकलन कराने के निर्देश दिए हैं। किसानवार नुकसान के प्रतिशत के आधार पर डाटा तैयार किया जाएगा।
विज्ञापन

नाव से खेत में पहुंचकर काट रहे धान
बेलहरा। रंजीतपुर निवासी किसान रमेश ने टिन की नाव बनाई है। मंगलवार को वह इसी नाव से खेत में धान काटते दिखे। उन्होंने बताया कि जल्द फसल नहीं निकाली गई तो वह पूरी तरह खराब हो सकती है। लंबे समय तक पानी में रहने से फसल सड़ने और दाना खराब होने का डर है। रामविजय मिश्र की करीब 60 बीघा, संतोष की 45, पुतानचंद्र की 60, जगतनारायण की 50, कुंवारे की 35 और गुरबचन की करीब 20 बीघा धान की फसल जलमग्न है। एसडीएम कार्तिकेय सिंह ने बताया कि राजस्व टीम भेजकर सर्वे शुरू करा दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

फसल नुकसान पर किसानों ने मांगा मुआवजा
फतेहपुर। तहसील क्षेत्र में बारिश और तेज हवा से धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है। कई जगह फसल गिर गई। मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्तिकेय सिंह को ज्ञापन देकर मुआवजे की मांग की। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का तत्काल राजस्व विभाग की टीम से सर्वे कराने की मांग की। इस मौके पर तहसील अध्यक्ष दद्दन सिंह, अजीत विश्वकर्मा, सुमित वर्मा और हंसराज वर्मा मौजूद रहे।

कोटवाधाम में पंपिंग सेट लगा खेतों से पानी निकालते किसान।

कोटवाधाम में पंपिंग सेट लगा खेतों से पानी निकालते किसान।

कोटवाधाम में पंपिंग सेट लगा खेतों से पानी निकालते किसान।

कोटवाधाम में पंपिंग सेट लगा खेतों से पानी निकालते किसान।

कोटवाधाम में पंपिंग सेट लगा खेतों से पानी निकालते किसान।

कोटवाधाम में पंपिंग सेट लगा खेतों से पानी निकालते किसान।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed