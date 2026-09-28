Barabanki News: बारिश में बही पुलिया, 15 गांवों का संपर्क टूटा
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Mon, 28 Sep 2026 02:23 AM IST
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कोटवाधाम। बारिश में इटहुआ गांव के पास निर्माणाधीन पुल के बगल बनी अस्थायी बाईपास पुलिया तेज बहाव में बह गई। इससे तेलवारी, गोबरहा, छुरिया, इटहुआ पूर्व, छुरिया का पुरवा, मल्लाहनपुरवा, गोसाईंपुरवा और नसीमपुर समेत 15 से अधिक गांवों का मुख्य मार्ग से संपर्क टूट गया। ग्रामीणों को अब तटबंध के रास्ते करीब 20 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। दोपहिया वाहन भी पुलिया के टूटे हिस्से से निकालना मुश्किल हो गया है।
रामनगर-टिकैतनगर मार्ग पर दूल्हादेपुर चौराहे से अलीनगर-रानीमऊ तटबंध की ओर जाने वाले मार्ग पर यह पुलिया बनाई गई थी। इटहुआ में पुल निर्माण के चलते राहगीरों की सुविधा के लिए अस्थायी बाईपास बनाया गया था। एसडीएम सिरौलीगौसपुर अनिल कुमार सरोज ने बताया कि संबंधित विभाग को सूचना दी गई है। पुलिया जल्द दुरुस्त कराई जाएगी।
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रामनगर-टिकैतनगर मार्ग पर दूल्हादेपुर चौराहे से अलीनगर-रानीमऊ तटबंध की ओर जाने वाले मार्ग पर यह पुलिया बनाई गई थी। इटहुआ में पुल निर्माण के चलते राहगीरों की सुविधा के लिए अस्थायी बाईपास बनाया गया था। एसडीएम सिरौलीगौसपुर अनिल कुमार सरोज ने बताया कि संबंधित विभाग को सूचना दी गई है। पुलिया जल्द दुरुस्त कराई जाएगी।
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