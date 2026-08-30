Barabanki News: स्वागत को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में जुटी भाजपा

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बाराबंकी। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी 31 अगस्त को जिले के दौरे पर आएंगे। इस दौरान वह कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन की आगामी रणनीति पर चर्चा करेंगे। उनके स्वागत की तैयारियों को लेकर शनिवार को भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष अवधेश द्विवेदी और राज्यमंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने भिटरिया में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की।क्षेत्रीय अध्यक्ष ने अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में स्वागत के लिए पांच प्रमुख स्थान तय किए गए। इनमें सफेदाबाद, चौपला, सफदरगंज, बघोंरा और अहमदपुर टोल प्लाजा शामिल हैं। इसके अलावा भिटरिया में भी स्वागत किया जाएगा।राज्यमंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने कार्यकर्ताओं से तैयारियों में तत्परता और आपसी समन्वय बनाए रखने को कहा। उन्होंने सभी को अपनी जिम्मेदारियों का निष्ठा और सक्रियता से निर्वहन करने के निर्देश दिए।बैठक में जिलाध्यक्ष रामसिंह वर्मा भुल्लन, जिला पंचायत प्रशासक राजरानी रावत, एमएलसी अंगद सिंह, विधायक दिनेश रावत, विजय आनंद बाजपेई, जगदीश गुप्ता, जवाहर वर्मा, रिंकू सिंह, बृजेश रावत और रचना श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।