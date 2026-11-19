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सूचना पर एसडीएम तहसीलदार व फायर टीम मौके पर पहुंच गई। वही इंजीनियर ने काफी मशक्कत के बाद रिसाव बंद किया। इस बीच सूचना पर एसडीएम कार्तिकेय सिंह, तहसीलदार अविनाश कुमार और फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच गई।अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। गैस रिसाव के चलते आसपास के लोग भी एहतियातन दूर चले गए थे। एसडीएम ने बताया कि समय रहते गैस के रिसाव को बंद करा दिया गया। घटना में किसी प्रकार की जनहानि या अन्य नुकसान की सूचना नहीं है। गैस रिसाव किस वजह से हुआ इसकी जांच कराई जा रही है।