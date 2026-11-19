बाराबंकी: कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस के रिसाव से अफरातफरी, काम छोड़कर भागे मजदूर, अधिकारी मौके पर
अमर उजाला नेटवर्क, फतेहपुर (बाराबंकी) Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Thu, 19 Nov 2026 03:23 PM IST
सार
बाराबंकी के कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस के रिसाव से अफरातफरी मच गई। मौके पर एसडीएम, तहसीलदार और फायर टीम पहुंची। रिसाव के कारणों की जांच की जा रही है।
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विस्तार
शेखनपुर स्थित कोल्ड स्टोरेज में बृहस्पतिवार सुबह अचानक अमोनिया गैस का रिसाव होने से अफरातफरी मच गई। गैस फैलते देख वहां काम कर रहे मजदूर और कर्मचारी जान बचाकर बाहर की ओर भागे। करीब एक घंटे तक रिसाव होने से आसपास के लोगों में भी दहशत फैल गई।
सूचना पर एसडीएम तहसीलदार व फायर टीम मौके पर पहुंच गई। वही इंजीनियर ने काफी मशक्कत के बाद रिसाव बंद किया। इस बीच सूचना पर एसडीएम कार्तिकेय सिंह, तहसीलदार अविनाश कुमार और फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच गई।
अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। गैस रिसाव के चलते आसपास के लोग भी एहतियातन दूर चले गए थे। एसडीएम ने बताया कि समय रहते गैस के रिसाव को बंद करा दिया गया। घटना में किसी प्रकार की जनहानि या अन्य नुकसान की सूचना नहीं है। गैस रिसाव किस वजह से हुआ इसकी जांच कराई जा रही है।
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सूचना पर एसडीएम तहसीलदार व फायर टीम मौके पर पहुंच गई। वही इंजीनियर ने काफी मशक्कत के बाद रिसाव बंद किया। इस बीच सूचना पर एसडीएम कार्तिकेय सिंह, तहसीलदार अविनाश कुमार और फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच गई।
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अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। गैस रिसाव के चलते आसपास के लोग भी एहतियातन दूर चले गए थे। एसडीएम ने बताया कि समय रहते गैस के रिसाव को बंद करा दिया गया। घटना में किसी प्रकार की जनहानि या अन्य नुकसान की सूचना नहीं है। गैस रिसाव किस वजह से हुआ इसकी जांच कराई जा रही है।
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