Barabanki News: एडीएम काे मंडी में लावारिस मिली धान लदी ट्राली

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धान खरीद को लेकर की गई तैयारियों को परखने मंगलवार को एडीएम 12:30 बजे नवीन मंडी पहुंच गए। यहां पर केंद्र प्रभारी सोनम सिंह व सुनीता मौजूद थी। केंद्र प्रभारियों ने बताया कि अब तक 1100 किसानों में टोकन वितरित किए जा चुके हैं।बताया कि किसानों संपर्क किया जा रहा है। बुधवार से खरीद शुरू होने की उम्मीद है। जांच के दौरान परिसर में धान लदी एक ट्राली खड़ी मिली। एडीएम ने केंद्र प्रभारी व मंडी सचिव इंद्रकुमार सिंह से जानकारी की तो वह कोई जानकारी नहीं दे सके। इस पर एडीएम ने धान लदी ट्राली को लावारिस में दर्ज करने का आदेश दिया है।धान खरीद के दूसरे दिन भी सरकारी क्रय केंद्रों पर पूरे दिन सन्नाटा पसरा रहा। अब तक करीब 1507 किसान धान बेचने के लिए टोकन ले गए हैं, लेकिन मंगलवार को धान लेकर एक भी किसान नहीं आया। जैदपुर केंद्र पर भी सन्नाटा रहा यहां से अभी तक 15 किसान टोकन ले गए हैं।हैदरगढ़ मंडी में खुले क्रय केंद्रों से 14 किसान धान बेचने के लिए टोकन ले गए। फतेहपुर के रसूलपनाह में खुले धान क्रय केंद्र से 75 किसान टोकन ले गए। साधन सहकारी समिति लक्ष्मनपुर में भी खरीद शुरू नहीं हो सकी। यहां पर तैनात शैलेंद्र ने बताया नमी चेक करने वाली मशीन व माप मशीन खराब आ गयी थी, इसलिए खरीद नहीं शुरू हो सकी है। इसके बदलने के लिए भेजा गया है।टोकन वाली ट्रालियों को ही प्रवेशधान खरीद पर उत्पन्न होने वाली अव्यवस्थाओं से बचने के लिए प्रशासन इस बार केवल टोकन वाली धान लदी ट्रालियों के प्रवेश की अनुमति देने पर विचार कर रहा है। नवीन मंडी में किसानों की आड़ में बिचौलिए हावी रहते हैं और प्रभारियों की मिली भगत से धान की तौल कराते रहते हैं। इस पर रोक लगाने के लिए इस व्यवस्था को लागू किया जा सकता है।सिरौलीगौसपुर। विपणन शाखा की ओर से बदोसराय में धान खरीद केंद्र खोला गया है। यहां पर तैनात केंद्र प्रभारी सरिता शुक्ला ने बताया कि किसान धान लेकर तो आए हैं लेकिन फिंगर स्क्रीनिंग न होने से धान की तौल शुरू नहीं हो सकी है। डस्टर मशीन खराब होने की वजह से दरियाबाद में खरीद शुरू नहीं हो सकी।