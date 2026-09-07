Barabanki News: लो वोल्टेज से 15 हजार की आबादी को राहत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

क्षेत्र के जंगरा बसावनपुर, पिपरहा, विरौली, मुस्काबाद, बरगदहा, मुस्काबाद चौकी, अगेहरा, डेलई पुरवा और तुरकानी सहित 10 गांवों के लोग लंबे समय से लो वोल्टेज का दंश झेल रहे थे। इन गांवों को करीब 20 किमी दूर मसौली उपकेंद्र से बिजली मिल रही थी।अधिक दूरी के कारण लाइन में भारी फॉल्ट और लो वोल्टेज बना रहता था। इस समस्या को लेकर स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता लवकुश वर्मा और बिरौली के प्रशासक अनिल वर्मा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा से मुलाकात की थी।ग्रामीणों ने बताया था कि कम वोल्टेज के कारण घरों के पंखे, बल्ब और टीवी ठप पड़े रहते हैं। इसके अलावा क्षेत्र के करीब 60 सरकारी ट्यूबवेल न चलने से फसलों की सिंचाई रुक जाती है। राज्य मंत्री ने तुरंत बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर समस्या के तुरंत समाधान के निर्देश दिए।अधिकारियों से वार्ता के बाद अब आपूर्ति लाइन को सिरौलीगौसपुर उपकेंद्र से जोड़ दिया गया। नई लाइन चालू होते ही लो वोल्टेज की समस्या दूर हो गई और 15 हजार लोगों को राहत मिली। राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने बताया कि स्थानीय लोगों की मांग पर निर्बाध बिजली आपूर्ति बहाल करा दी गई है। ग्रामीणों ने इसको लेकर राज्यमंत्री का आभार जताया है।