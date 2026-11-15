Banda News: युवक ने दी जान, प्रताड़ना का आरोप

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वह सुबह घरवालों से मेला देखने के लिए जाने की बात कह रहा था और अचानक घर पर रुक गया। भाई देवशरण का आरोप है कि उसने युवक की प्रताड़ना से तंग आकर जान दी है।उनके मुताबिक सुबह उमेश मेला जाने की बात कह रहा था फिर नहीं गया। दोपहर में 5200 रुपये उसके खाते में ट्रांसफर किए थे। शाम को लौटने पर नहीं मिला। आरोप है कि उमेश ने कुछ दिन पहले युवक को डेरे की युवती के साथ देख लिया था। वह उसको प्रताड़ित कर रहा था।मरका थानाध्यक्ष सूबेदार बिंद ने बताया कि परिजनों के आरोपों की जांच की जा रही है। अभी खुदकुशी के लिए उकसाने की तहरीर नहीं दी गई है। युवक सिकंदराबाद में मजदूरी करता था। परिवार में पांच भाई और मां शांति हैं।