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Banda News: युवक ने दी जान, प्रताड़ना का आरोप

Sun, 15 Nov 2026 11:26 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Sun, 15 Nov 2026 11:26 PM IST
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Young man takes his own life; harassment alleged
बांदा। मरका थानाक्षेत्र में शनिवार रात मटेहना क्योटन डेरा निवासी उमेश (18) का शव पेड़ पर फंदे से लटका मिला।
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वह सुबह घरवालों से मेला देखने के लिए जाने की बात कह रहा था और अचानक घर पर रुक गया। भाई देवशरण का आरोप है कि उसने युवक की प्रताड़ना से तंग आकर जान दी है।
उनके मुताबिक सुबह उमेश मेला जाने की बात कह रहा था फिर नहीं गया। दोपहर में 5200 रुपये उसके खाते में ट्रांसफर किए थे। शाम को लौटने पर नहीं मिला। आरोप है कि उमेश ने कुछ दिन पहले युवक को डेरे की युवती के साथ देख लिया था। वह उसको प्रताड़ित कर रहा था।
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मरका थानाध्यक्ष सूबेदार बिंद ने बताया कि परिजनों के आरोपों की जांच की जा रही है। अभी खुदकुशी के लिए उकसाने की तहरीर नहीं दी गई है। युवक सिकंदराबाद में मजदूरी करता था। परिवार में पांच भाई और मां शांति हैं।
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