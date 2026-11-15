Banda News: दो बाइकों की टक्कर में तकनीकी सहायक की मौत

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कुशीनगर के गांव पथरौली निवासी दीनानाथ यादव (45) कमासिन ब्लॉक के कृषि विभाग में तकनीकी सहायक थे। वह रविवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे कमासिन से खरौली जा रहे थे। खरौली गांव के पास उनकी बाइक से दूसरी बाइक की टक्कर हो गई। दूसरी बाइक पर कुमेढासानी के पवन वर्मा व उनके साले सवार थे।हादसे में तीनों गंभीर घायल हो गए। राहगीरों ने तीनों को सीएचसी पहुंचाया। डॉक्टर ने दीनानाथ यादव को मृत घोषित कर दिया। दीनानाथ किसानों की खाद बीज बुकिंग, फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाने का कार्य करते थे। कमासिन थाना प्रभारी संतोष ओझा ने बताया कि दो बाइकों की टक्कर में जान गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।