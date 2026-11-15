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Banda News: पत्नी और ससुरालियों पर जेवर व नकदी चोरी का आरोप

Sun, 15 Nov 2026 11:27 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Sun, 15 Nov 2026 11:27 PM IST
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Wife and in-laws accused of stealing jewelry and cashWife and in-laws accused of stealing jewelry and cash
बांदा। तिंदवारा निवासी मोहम्मद रिजवान ने पत्नी और ससुरालियों पर घर में घुसकर तोड़फोड़ करने, जेवरात और डेढ़ लाख नकद चोरी करने का आरोप है।
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उनके अनुसार 26 अप्रैल 2025 को नरैनी क्षेत्र की मंतसा बानो से उनका विवाह हुआ। शादी के से विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि 24 अप्रैल 2026 को खाना बनाने को लेकर झगड़े के बाद पत्नी ने मायके पक्ष को बुला लिया। ससुर अली हुसैन, सास मीना, साले सरफराज समेत अन्य ने घर में तोड़फोड़ की।

आरोप हैं कि मां के जेवरात और डेढ़ लाख भी चोरी कर लिए गए। पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। एसीजेएम प्रफुल्ल कुमार चौधरी की अदालत ने इसे परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया।
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