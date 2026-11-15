Banda News: यौन शोषण में आईटी एक्ट मामले की सुनवाई आज
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Sun, 15 Nov 2026 11:32 PM IST
विज्ञापन
बांदा। नाबालिगों के यौन शोषण प्रकरण में विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट में विचाराधीन आईटी एक्ट के मामले में सोमवार को सुनवाई होगी। पिछली तारीख में सीबीआई की ओर से लोक अभियोजक व गवाह नहीं आ सके थे।
नाबालिगों के साथ यौन शोषण मामले में सीबीआई की जांच में सजायाफ्ता निलंबित जेई रामभवन व सह आरोपी दिल्ली के इंजीनियर मो. आकिफ के विरुद्ध आईटी एक्ट व संगठित होकर साजिश करने की बात सामने आई थी। जिसमें दोनों के विरुद्ध 31 अक्तूबर 2020 को दिल्ली में मुकदमा दर्ज कराया था। 2021 में न्यायालय में विचाराधीन इस मामले का आरोप तय किए थे।
न्यायालय के विचाराधीन मामले में सीबीआई ने 12 गवाहों को मुकदमे में शामिल किया है। इस मामले की सुनवाई न्यायालय में चल रही है। (संवाद)
विज्ञापन
नाबालिगों के साथ यौन शोषण मामले में सीबीआई की जांच में सजायाफ्ता निलंबित जेई रामभवन व सह आरोपी दिल्ली के इंजीनियर मो. आकिफ के विरुद्ध आईटी एक्ट व संगठित होकर साजिश करने की बात सामने आई थी। जिसमें दोनों के विरुद्ध 31 अक्तूबर 2020 को दिल्ली में मुकदमा दर्ज कराया था। 2021 में न्यायालय में विचाराधीन इस मामले का आरोप तय किए थे।
विज्ञापन
न्यायालय के विचाराधीन मामले में सीबीआई ने 12 गवाहों को मुकदमे में शामिल किया है। इस मामले की सुनवाई न्यायालय में चल रही है। (संवाद)